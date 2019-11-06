Женщина принесла в СИЗО-6 пряники с наркотиками для родственника

Женщина принесла в СИЗО-6 пряники с наркотиками для родственника
Наркотическое вещество спрятали в пряниках. Фото: 78.fsin.su

В Петербурге в следственный изолятор №6 пытались передать пряники с наркотиками. Посылку принесла родственница одного из заключенных.

Пряники поступили в бюро передач от родственницы обвиняемого. Мужчина заключен под стражу в СИЗО-6, сообщает пресс-служба УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.

Обнаружить наркотики удалось после разреза пряника. Сотрудница СИЗО обратила внимание на подозрительный цвет кондитерского изделия. На пряниках были пятна, отличающиеся по внешнему виду.

Вещество направили на химическое исследование. Результаты показали, что оно является наркотическим.

Родственницу обвиняемого задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в СИЗО пытались пронести наркотики в батоне. В хлебобулочные изделия также спрятали три телефона и два usb-кабеля.

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