Во Франции первую дозу вакцины от коронавируса получили более 10 млн жителей

Во Франции первую дозу вакцины от коронавируса получили более 10 млн жителей
Во Франции первую дозу вакцины от коронавируса получили более 10 млн жителей. Фото: Pixabay
Более 10 млн французов получили первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс во время посещения центра вакцинации в департаменте Валь-де-Марн.

Ранее Франция планировала вакцинировать около 15% жителей Франции, сообщает РИА «Новости». Вторую дозу получили более 3 млн человек.

Сейчас Франция прививается и считает это самым главным действием в борьбе с коронавирусом», — Практически без выходных работают врачи и медсёстры для вакцинации населения.

С начала коронавируса в этой стране около 5 млн случаев коронавируса. От болезни с начала марта 2020 года умерли около 100 тысяч людей. В больницах Франции за последнюю неделю лежат более 13 тысяч больных.

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