Во Франции первую дозу вакцины от коронавируса получили более 10 млн жителей

Более 10 млн французов получили первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс во время посещения центра вакцинации в департаменте Валь-де-Марн.

Ранее Франция планировала вакцинировать около 15% жителей Франции, сообщает РИА «Новости». Вторую дозу получили более 3 млн человек.

Сейчас Франция прививается и считает это самым главным действием в борьбе с коронавирусом», — Практически без выходных работают врачи и медсёстры для вакцинации населения.

С начала коронавируса в этой стране около 5 млн случаев коронавируса. От болезни с начала марта 2020 года умерли около 100 тысяч людей. В больницах Франции за последнюю неделю лежат более 13 тысяч больных.