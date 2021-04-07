Во Франции найдена карта, которой четыре тысячи лет

В местах региона Бретань во Франции обнаружена 3D-карта, которую ранее считали потерянной. В прошлый раз серо-голубую каменную плиту нашли ещё в 1900 году. Тогда проходили раскопки похоронного Кургана на территории Франции.

Потом ученые надеялись, что когда-нибудь вновь увидят трехмерную карту бронзового века. И только в 2014 году выяснилось, что карта долгое время томилась в подвале замка Шато де Кернуз. Отмечается, что там же и проживал учёный.

Позднее карта много лет пролежала в подсобке Музея национальных древностей, при том она совершенно не интересовала исследователей.

И только недавно, примерно в 2017 году, ученые внимательно рассмотрели артефакт и выяснили, что это ни что иное как карта Европы, которой, ко всему прочему, четыре тысячи лет. Её размер составляет два на полтора метра.

Французский ученый объяснил, что, судя по всему, эта карта самая старая из всех определенных. Отмечается, что на планете существует всего несколько подобных древних каменных карт. Интересно то, что артефакт показывает конкретную область.

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