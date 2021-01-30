Канадский ученый выдвинул новую теорию о нулевом пациенте с ВИЧ

Профессор Жак Пепин из Университета Шербрука в Канаде выдвинул версию о том, что первый случай заражения человека ВИЧ произошел во время Первой мировой войны.

По мнению ученого, это произошло в 1916 году на юго-востоке Камеруна, в районе Молунду, когда солдаты охотились на обезьян, поскольку им катастрофически не хватало продовольствия. Таким образом, служащий французской, бельгийской или британской армий, участвовавших в боевых действиях против немецких войск в Камеруне, мог заразиться ВИЧ от шимпанзе, порезавшись во время разделки животного.

После войны солдат вернулся в Конго, где и стал распространителем болезни. К началу 1950-х годов ВИЧ были заражены примерно 500 человек, передает Daily Mail предположения профессора. Причиной новых случаев инфицирования могло стать повторное использование игл в больнице из-за дефицита медикаментов. Кроме того, в Конго тогда процветала проституция, способствовавшая передаче ВИЧ половым путем.

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