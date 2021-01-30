Ученые объяснили, как COVID-19 влияет на легкие

Ученые из Бостонского университета и Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний объяснил, как коронавирус влияет на легкие.

В ходе эксперимента были выращены искусственные клетки, схожие с человеческими легочными клетками. Выяснилось, что COVID-19 поражает ткани через час после попадания в них, сообщает MedicalXpress.

«Самый поразительный аспект — то, на сколько молекулярных путей влияет вирус. Он полностью перестраивает клетки легких», — говорит автор исследования Эндрю Эмили.

По прошествии 3-6 часов вирус меняет метаболические процессы и повреждает ядерные мембраны.

С начала пандемии в России выявлено 331956 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9686 летальных исхода. Общее число тех, кто выздоровел составило 229049 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.