Водителем трехколесной Infinity, который устроил ДТП на Некрасова, оказался участник шоу на ТНТ

Полиция Петербурга установила личность лихача, который врезался в припаркованный автомобиль, после чего поехал дальше. Отсутствие колеса водителя не смутило.

Дорожный инцидент случился 7 апреля у пересечения Литейного проспекта и улицы Некрасова. Водитель Infinity выполнял поворот, но не рассчитал радиус, в результате чего врезался в припаркованный автомобиль, который стукнул впереди стоящую машину. Виновник ДТП остался без колеса, что не помешало ему продолжить движение. Он добрался до дома на улице Радищева и припарковал свой автомобиль.

Как сообщила «Фонтанка», владельцем Infinity Q50 2015 года выпуска оказался индивидуальный предприниматель, который на следующей неделе отмечает свое 32-летие. Также выяснилось, что лихач был одним из участников проекта «Золото Геленджика» на ТНТ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фура с прицепом перекрыла КАД в районе развязки с Шафировским проспектом.