Фура с прицепом перекрыла КАД в районе развязки с Шафировским проспектом

ДТП с фурой на КАД. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

ДТП с фурой на КАД. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Семикилометровая пробка собралась на внутреннем кольце КАД перед развязкой с Шафировским проспектом. Там опрокинулась фура с прицепом.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», это случилось примерно в 16:45 на 37 километре внутренней стороны КАД. Водитель большегруза потерял управление, в результате чего фура опрокинулась на проезжую часть.

Машина полностью заблокировала проезд по первой, второй, третьей и четвертой полосам. Автомобилям приходится объезжать фуру по полосе безопасности.

Авария спровоцировала огромную пробку. По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 17:40, длина затора составляет уже более семи километров. Движение на участке между развязками с Пискаревским проспектом и Шафировским проспектом встало намертво.

К водителям обращаются с просьбой выбирать альтернативные маршруты движения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП на Московском шоссе пострадал один человек.