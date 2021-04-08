Фура с прицепом перекрыла КАД в районе развязки с Шафировским проспектом

Фура с прицепом перекрыла КАД в районе развязки с Шафировским проспектом
ДТП с фурой на КАД. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Семикилометровая пробка собралась на внутреннем кольце КАД перед развязкой с Шафировским проспектом. Там опрокинулась фура с прицепом.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», это случилось примерно в 16:45 на 37 километре внутренней стороны КАД. Водитель большегруза потерял управление, в результате чего фура опрокинулась на проезжую часть.

Машина полностью заблокировала проезд по первой, второй, третьей и четвертой полосам. Автомобилям приходится объезжать фуру по полосе безопасности.

ДТП с фурой на КАД. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Авария спровоцировала огромную пробку. По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 17:40, длина затора составляет уже более семи километров. Движение на участке между развязками с Пискаревским проспектом и Шафировским проспектом встало намертво.

К водителям обращаются с просьбой выбирать альтернативные маршруты движения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП на Московском шоссе пострадал один человек.

дтп кад новости СПб пробка фура шафировский проспект


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Дворцовой площади прошла тренировка военного оркестра перед Днем Победы: ...
Гризманн в третий раз стал отцом, все дети рождены 8 апреля
Во Франции первую дозу вакцины от коронавируса получили более 10 млн жителей
Суд отказался отправлять замглавы Госстройнадзора Ленобласти под домашний арест
Фура с прицепом перекрыла КАД в районе развязки с Шафировским проспектом
Путин поручил ФАС проверить рост цен на жилье
Расстрелявший студента на Невском охранник мог получить пистолет от полицейского
Сотни тысяч и миллионы: истории экс-полицейских, бравших взятки в ...