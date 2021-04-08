В ДТП на Московском шоссе пострадал один человек

В ДТП на Московском шоссе пострадал один человек
Авария на Московском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня днем в Шушарах произошла автомобильная авария, в результате которого пострадал один человек. На месте работали пожарные и реанимация.

Об этом очевидцы сообщили в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все случилось на Московском шоссе, рядом с поворотом на Колпинское шоссе. Там столкнулись две легковушки, которые ехали друг за другом.

Другие участники движения вызвали экстренные службы. На месте происшествия работали бригада реанимации, полиция и пожарная служба. Последним пришлось открывать автомобиль.

Авария на Московском шоссе. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

При столкновении пострадал один человек. Очевидцы пишут, что он был в тяжелом состоянии, но в сознании.

Со слов пользователей, пробки перед местом ДТП не образовалось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти фура перевернулась и перекрыла движение по трассе «Скандинавия».

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В ДТП на Московском шоссе пострадал один человек