В Ленобласти фура перевернулась и перекрыла движение по трассе «Скандинавия»

В Ленобласти фура перевернулась и перекрыла движение по трассе &#171;Скандинавия&#187;
ДТП с фурой на "Скандинавии". Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В Ленинградской области произошло ДТП с участием фуры, которое ограничило движение по трассе А-181 «Скандинавия».

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», все случилось в три часа дня на 173-м километре трассы в Выборгском районе. Предварительно, водитель фуры не справился с управлением, в результате чего большегруз опрокинулся и перегородил движение по двум полосам.

Легковые автомобили могут объехать фуру по обочине, но для грузовиков проезд невозможен.

ДТП с фурой на «Скандинавии». Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На место происшествия вызвали спецтехнику и эвакуаторы. Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что появились подробности ночной аварии в Купчино. Двух мужчин госпитализировали с множественными травмами.

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