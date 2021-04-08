В Ленобласти фура перевернулась и перекрыла движение по трассе «Скандинавия»

В Ленинградской области произошло ДТП с участием фуры, которое ограничило движение по трассе А-181 «Скандинавия».
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», все случилось в три часа дня на 173-м километре трассы в Выборгском районе. Предварительно, водитель фуры не справился с управлением, в результате чего большегруз опрокинулся и перегородил движение по двум полосам.
Легковые автомобили могут объехать фуру по обочине, но для грузовиков проезд невозможен.
На место происшествия вызвали спецтехнику и эвакуаторы. Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.
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