Анну Михалкову не узнали после похудения на 20 килограммов

Анну Михалкову не узнали после похудения на 20 килограммов. Фото: скрин из инсаграма

Анну Михалкову не узнали после похудения на 20 килограммов. Фото: скрин из инсаграма

Недавно актриса Анна Михалкова, выложила в Instagram новое фото. Подписчики сразу заметили, как девушка похудела.

Две недели не появлялась в соцсетях и всё это время сидела на жесткой диете. За это время она избавилась не только от зависимости телефона, но и от лишних килограммов.

Первую неделю Михалкова приурочила к началу Великого поста. Анна заметила, что чувствует себя так, будто избавилась от вредной привычки. Она считает, что не стоит тратить время на лишнюю информацию о жизни звезд и незнакомых людей.

На фотографии у Анны впали щеки и стали заметны скулы. Подписчики забросали Михалкову комплиментами, отмечая, что девушка выглядит настоящей красавицей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский певец Киркоров назвал себя безработным артистом из-за пандемии COVID.