Киркоров назвал себя безработным артистом из-за пандемии COVID

Российский певец Филипп Киркоров рассказал о том, как пандемия коронавируса повлияла на его концертную деятельность. Он назвал себя безработным артистом.

По его словам, несмотря на смену привычного ритма жизни, он ничуть не унывает. Напротив, артист рад лишней возможности побыть с семьей, уделять больше времени детям.

«Сейчас я радуюсь оттого, что могу разговаривать с детьми на равных», — рассказал артист в беседе в интервью «Собеседнику».

Артист признался, что такая жизнь ему очень нравится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Киркоров нервно отреагировал на вопрос о Пугачевой». В последнее время в Сети активно распространяется информация о напряженных отношениях между бывшими супругами.