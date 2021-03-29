Киркоров нервно отреагировал на вопрос о Пугачевой

Киркоров нервно отреагировал на вопрос о Пугачевой
Поклонники Киркорова часто задают ему вопросы о Пугачевой в соцсетях. Фото: скриншот Instagram

Поп-король Филипп Киркоров эмоционально попросил отстать от него с вопросами об экс-супруге, певице Алле Пугачевой. Пара распалась больше 15 лет назад, однако бывшим возлюбленным до сих пор не дают покоя.

В последнее время в Сети активно распространяется информация о напряженных отношениях между бывшими супругами. В эфире передачи «Ты не поверишь!» поп-король эмоционально отреагировал, когда в ходе беседы поднялась тема его отношений с Примадонной.

«Отстаньте вы от Аллы Борисовны», — заявил Киркоров.

Киркоров добавил, что прекрасно живет в одиночестве, хотя иногда, конечно, ему не хватает общения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала имя женщины, которую дети Киркорова называют «мамой».

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