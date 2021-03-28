Стало известно имя женщины, которую дети Киркорова называют «мамой»

Стало известно имя женщины, которую дети Киркорова называют &#171;мамой&#187;
Вокруг Киркорова всегда огромное количество женщин. Фото: скриншот Instagram

Дети популярного артиста Филиппа Киркорова называют мамой его приятельницу Екатерину Гусеву. У певца и диджея сложились очень хорошие отношения.

Вместе с Гусевой Киркоров уже четыре года. В эфире в программы «Ты не поверишь!» на НТВ показаны кадры, как артисты целуются и признаются друг другу в любви.

«Невеста, ребят, все, я невеста! Я чувствую», — заявила диджей.

Гусева объяснила обращение детей к ней просто: малышам хочется, чтобы у них была мама. А вот кто ею станет, это уже выбор самого певца. Она очень много времени проводит с Аллой-Викторией и Мартином-Кристином

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова собралась переезжать к Филиппу Киркорову.

киркоров лариса гузеева


 

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