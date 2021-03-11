Ольга Бузова собралась переезжать к Филиппу Киркорову

"Спасибо тебе за дружбу и за гостеприимство", - написала Ольга. Скриншот: Instagram @buzova86

"Спасибо тебе за дружбу и за гостеприимство", - написала Ольга. Скриншот: Instagram @buzova86

После громкого расставания с блогером Давой певица и телеведущая Ольга Бузова бросилась искать утешение в объятиях своего давнего друга Филиппа Киркорова.

Звезда опубликовала в своем инстаграм фотографию, где король отечественной эстрады обнимает Ольгу, и сопроводила снимок проникновенным текстом. «Мой Филипп. Всегда рядом», — написала Бузова. Она отметила, что только с ним может внезапно встретиться вечером, чтобы «поболтать и поесть жареной картошки с грибами».

Ольга поблагодарила Киркорова за гостеприимство и написала: «У тебя дома так хорошо. Может мне переехать к тебе?!». Комментаторы, похоже, восприняли высказывание певицы всерьез. «Где-то всплакнул один Дава», «Король и королева», «Твой будущий муж!», — под постом собралось множество подобных высказываний.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова рассказала, с кем ей изменял Давид Манукян.