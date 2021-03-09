Бузова назвала имя девушки, с которой ей изменял Манукян

Артистка уверена, что блогер состоит в интимной близости со своей партнёршей по шоу «Танцы со звездами».

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, с кем, по ее мнению, ей изменял блогер Давид Манукян. Информацией артистка поделилась в Instagram-аккаунте.

Бузова обнаружила, что оказалась в черном списке у танцовщицы Дарьи Палей. Певица сделала скриншот и выложила в «сториз». Она обозвала Палей и отметила, что все девушки, с которыми ей изменяли мужчины, в итоге блокировали ее.

Спустя время Бузова удалила публикацию, но ее успели сохранить тысячи поклонников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова анонсировала возвращение «Дома-2». Она написала, что многие ждали анонса и наконец ей есть чем порадовать поклонников передачи.