Бузова анонсировала возвращение «Дома-2»

Певица заявила, что шоу вернется весной 2021 года.

Телеведущая Ольга Бузова рассказала, что шоу «Дом-2» возвращается в эфир. Новостью она поделилась в Instagram-аккаунте.

Она написала, что многие ждали анонса и наконец ей есть чем порадовать поклонников передачи. Бузова отметила, что сейчас проходит кастинг, в рамках которого выберут новых участников шоу. В комментариях нашлось много людей, которые действительно рады событию. Другие выражают надежду, что программа все-таки окончательно закроется.

Напоминаем, что проект закрыли в декабре 2020 года из-за низких рейтингов. После этого ходили слухи о покупке «Дома-2» другим каналом, но информацию официально не подтверждали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манукян отказался от съемок с бывшим мужем Бузовой. Рэпер даже призвал поклонников отписаться от него, если он сделает нечто подобное.