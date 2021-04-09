Дома на проспекте Художников остались без тепла из-за прорыва трубы

На проспекте Художников прорвало трубу. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На проспекте Художников прорвало трубу. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Минувшей ночью на севере Петербурга произошла коммунальная авария, которая оставила более 50 зданий без отопления.

Все случилось в ночь на пятницу, 9 апреля. Трубу с горячей водой прорвало на проспекте Художников, 13/1. Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», протечка произошла на магистральном трубопроводе диаметром 500 миллиметров. После прорыва проезжую часть залило кипятком, в зоне подтопления оказались несколько припаркованных автомобилей.

Аварийная бригада локализовала дефект на проезжей части ближе к шести утра. Сейчас движение по проспекту Художников затруднено.

Из-за аварии на трубопроводе в 56 зданиях отключили отопление. Еще в семи домах тепло подают на пониженных параметрах. Дефект обещают полностью устранить в течение 20 часов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Пражской среди ночи прорвало трубу с кипятком.