Директор ТЮЗа прокомментировала смерть Рудольфа Фурманова

Она с теплотой вспомнила дружбу с основателем и художественным руководителем петербургского театра.

Директор ТЮЗа Светлана Лаврецова рассказала, что для нее значил основатель и художественный руководитель Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» им. Андрея Миронова Рудольф Фурманов. Своими воспоминаниями она поделилась в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Лаврецова принесла соболезнования родным и близким Фруманова и отметила, что тоже дружила с ним. Они были знакомы с молодости и раньше проводили много время во дворце Горького.

«Он был прекрасным антрепренером своего времени. Самое главное — он, будучи, актером, любил и понимал актерскую сущность и вот эта любовь к актерам — это самое главное»,

— рассказала Лаврецова.

Она убеждена, что любой артист нуждается в любви и уважении – это Фурманов понимал лучше всех.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что умер театральный продюсер и режиссер Рудольф Фурманов. Последние полгода у Фурманова были серьезные проблемы со здоровьем, он проводил много времени в больницах.