Умер театральный продюсер и режиссер Рудольф Фурманов

В Петербурге ушел из жизни Рудольф Фурманов — театральный продюсер и режиссер, основатель и директор Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» им. Андрея Миронова. Ему было 82 года.

О смерти режиссера 9 апреля сообщил главный редактор «Эха Москвы» в Петербурге» Валерий Нечай. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Снова печальная новость… Скончался театральный продюсер и режиссёр Рудольф Фурманов, директор театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова», — пишет Нечай.

Последние полгода у Фурманова были серьезные проблемы со здоровьем, он проводил много времени в больницах. Смерть продюсера подтвердили его близкие.

Рудольф Фурманов сыграл десятки ролей в кино и театре. В 2010 году он основал Российскую Национальную актёрскую премию имени Андрея Миронова «Фигаро». Был удостоен премии правительства Петербурга за «За выдающийся вклад в развитие петербургской культуры». Признан заслуженным деятелем искусств РФ и Народным артистом РФ.