Беглов высказался о кончине Рудольфа Фурманова

Беглов высказался о кончине Рудольфа Фурманова
Рудольф Фурманов скончался в возрасте 82 лет. Фото: Baltpoto/Дарья Иванова

Губернатор отметил, что режиссер сделал многое для Петербурга и российского театра.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Рудольфа Фурманова. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Он отметил, что режиссер был ярким и талантливым человеком, который сделал многое для города и российского театра. Фурманов любил Петербург и был ему предан, считает Беглов. Он добавил, что жители города запомнят скончавшегося как актера, режиссера, писателя, менеджера и общественного деятеля, а также создателя контрактного репертуарного театра «Русская антреприза» им. Андрея Миронова.

«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах»,

— подытожил губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что директор ТЮЗа прокомментировала смерть Рудольфа Фурманова.

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