Роскомнадзор может оштрафовать «ВКонтакте» за видео с призывами к участию в несанкционированных акциях

Соцсеть «Вконтакте» могут оштрафовать за ролики видеохостинга YouTube, которые содержат призывы к участию в несанкционированных акциях.

В материалах дела фигурируют восемь постов со ссылками на YouTube-ролики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Роскомнадзор передал дело считает, что «Вконтакте» несвоевременно удалила эти записи.

По мнению Роскомназдора, соцсеть не выполняет требования о пресечении распространения призывов к участию в несанкционированных митингах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в СМИ появилась информация о том, что администрация соцсети «ВКонтакте» предоставляла личные данные пользователей Следственному комитету РФ в рамках дела об организации несанкционированной акции протеста.