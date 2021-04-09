По факту инцидента с самолётом ЯК-40 в Пулково проводится проверка

Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту происшествия с самолетом в аэропорту Пулково в Северной столице проводится проверка.

Инцидент произошел вечером 9 апреля.

Во время посадки в Пулково самолёт ЯК-40, следовавший рейсом Вологда-Петербурге выкатился за ВПП. На борту судна находилось шесть членов экипажа без пассажиров.

Информация о повреждениях устанавливается.

По предварительной информации, самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. На месте происшествия работают следователи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге из аэропорта Пулково вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.