Россиянам рассказали, как избежать «прослушки» на смартфоне

Чтобы обезопасить себя от этого, нужно ограничить число приложений с доступом к микрофону.. Фото: unsplash

Чтобы обезопасить себя от этого, нужно ограничить число приложений с доступом к микрофону.. Фото: unsplash

Эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин поделился способом, как запретить смартфоном «слушать» владельцев без их ведома.

Специалист объяснил в эфире радио Sputnik, возможность записывать голосовые данные и использовать их для последующего анализа есть у ряда установленных на смартфон приложений. Полученная информация будет интересна в первую очередь для рекламодателей. Приложение может следить за пользователем, собирать данные и продавать.

Вакулин подчеркнул, что речь идет не просто о сборе данных, а именно о продаже. Часто происходит такое, что человек взял кредит в одном банке, а ему сразу звонит другой и предлагает оформить другой кредит.

По словам эксперта, владелец устройства сам дает доступ к микрофону таким приложениям — во время установки. После этого микрофон может включаться сам по себе, даже в заблокированном состоянии.

Защититься от подслушивания можно, ограничив число приложений с доступом к микрофону.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что владельцы смартфонов Samsung после обновления ПО обнаружили неудаляемые приложения «Яндекса».