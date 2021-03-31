Владельцы смартфонов Samsung после обновления ПО обнаружили неудаляемые приложения «Яндекса»

Владельцы смартфонов Samsung после обновления ПО обнаружили неудаляемые приложения &#171;Яндекса&#187;
С 1 апреля в России вступает в силу запрет на продажу смартфонов, компьютеров и умных телевизоров без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. Фото: pixabay

Производитель техники Samsung начал устанавливать на смартфоны приложения, которые нельзя удалить. Среди них оказались три сервиса «Яндекса».

Приложения появились у всех пользователей, обновивших программное обеспечение, в соответствии с законом о предустановке поисковиков, интернет-браузеров и других сервисов, представленных в перечне, сформированном российских правительством. Закон вступает в силу с 1 апреля.

В свою очередь, управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян заявил, что при пристальном изучении закона в нем не нашли требования о неудаляемости предустановленных приложений. В связи с этим корпорация обратилась к Samsung и другим партнерам (Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, ZTE, F Plus, Meizu и Prestigio) с просьбой добавить возможность удаления их сервисов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Яндекс» впервые за 13 лет сменил логотип.

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