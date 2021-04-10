Маленького худого тюлененка заметили в Крюковом канале

Маленького худого тюлененка заметили в Крюковом канале
Тюлененка заметили в Крюковом канале. Фото: скриншот "Спасение тюленей 699-23-99"

В центре Петербурга жители города заметили исхудавшего детеныша тюленя, случайно заплывшего в Крюков канал. Фонд друзей балтийской нерпы уже занимается спасением малыша.

Об этом сообщается на странице фонда в социальной сети «ВКонтакте». Тюлененка обнаружили в центре города еще накануне, он устроился на ночлег на льду у Новой Голландии. Около полуночи его пытались поймать спасатели, но детеныш испугался и уплыл.

Тюлененка заметили в Крюковом канале. Фото: скриншот «Спасение тюленей 699-23-99»

«Внешне он совсем не ок, так как очень худой и должен часто обогреваться где-нибудь на суше», — говорится в сообщении.

Сегодня его увидели в Крюковом канале, рядом с Никольским морским собором. Он уже начал охотиться на рыбу, но зоозащитники по-прежнему опасаются за его жизнь. Петербуржцев просят сообщать в службу спасения тюленей, если детеныша снова заметят.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Фонд друзей балтийской нерпы привезли первого в этом году пациента.

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