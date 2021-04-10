В Петербурге укладывали дорогу и нашли неразорвавшийся немецкий боеприпас времен войны

В Петербурге укладывали дорогу и нашли неразорвавшийся немецкий боеприпас времен войны
Неразорвавшийся снаряд. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге, в Красносельском районе нашли немецкий боеприпас времен войны. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Несколько дней назад, 9 апреля, в органы поступило сообщение. Близ деревни Старо-Паново на Таллинском шоссе укладывали асфальт и наткнулись на что-то ржавое. Так, металлический предмет походил на боеприпас.

Боеприпас времен ВОВ. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

О находке тут же доложили сотрудникам Росгвардии. На место случившегося отправили специальную группу разминирования.

ОМОН сначала осмотрел подозрительный предмет. Затем специалисты поняли, что это немецкий неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 150 мм времён Великой Отечественной войны в разрушенном состоянии.

Позднее боеприпас отвезли на специализированный полигон в Ленинградской области, бойцы ОМОНа обезвредили снаряд, а потом уничтожили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга работник водоканала обнаружил предмет, похожий на снаряд. Участок огородили.

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