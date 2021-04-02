Боеприпас времен войны нашли на газоне в Петербурге

Предмет был изъят для дальнейшей утилизации на специальном полигоне. Фото: МЧС РФ

Предмет был изъят для дальнейшей утилизации на специальном полигоне. Фото: МЧС РФ

Во Фрунзенском районе Петербурга работник водоканала обнаружил предмет, похожий на снаряд. Участок огородили.

Сигнал об опасной находке поступил в правоохранительные органы 1 апреля. Боеприпас обнаружили на газоне у одного из домов по Грузовому проезду.

Как сообщили в пресс-службу ГУ Росгвардии по городу и Ленобласти, прибывшие специалисты-взрывотехники установили, что обнаруженный предмет — это пустой корпус артиллерийского 152-миллиметрового снаряда от советской пушки-гаубицы времен Великой Отечественной войны.

Предмет был изъят для дальнейшей утилизации на специальном полигоне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчине оторвало обе руки после вскрытия снаряда времен ВОВ в Ленобласти.