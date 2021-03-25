Мужчине оторвало обе руки после вскрытия снаряда времен ВОВ в Ленобласти

В Ленобласти местный житель лишился обеих рук после вскрытия боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

Инцидент произошел в поселке Павлово. 42-летний мужчина нашел неизвестный минный снаряд и решил разобрать его в свой квартире на улице Советской.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, во время вскрытия боеприпас взорвался прямо в руках у мужчины. В результате жителя экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу Шлиссельбурга.

В настоящий момент мужчину оперируют.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе нашли неразорвавшийся снаряд времен войны. Его обнаружили во время земляных работ на территории железнодорожного депо скоростного сообщения.