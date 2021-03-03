В Колпинском районе нашли неразорвавшийся снаряд времен войны

Неразорвавшийся 205-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны, находящийся в состоянии сильной коррозии. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу

Неразорвавшийся 205-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны, находящийся в состоянии сильной коррозии. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу

В Колпинском районе Петербурга был обнаружен крупный боеприпас. Находку обезвредили, никто не пострадал.

Во вторник, 2 марта, в дежурную часть ГУ Росгвардии заявили о подозрительном предмете, похожем на крупный боеприпас. Его нашли во время земляных работ на территории железнодорожного депо скоростного сообщения.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, к месту ЧП оперативно прибыли сотрудники ОМОН. Они установили, что найденный предмет является неразорвавшимся 205-миллиметровым артиллерийским снарядом времен войны 1941-1945 годов в состоянии сильной коррозии.

Опасную находку передали военным саперам для уничтожения на специальном полигоне в Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе нашли снаряд времен ВОВ.