В Выборгском районе нашли снаряд времен ВОВ

В Выборгском районе нашли снаряд времен ВОВ
Снаряд времен ВОВ. Фото: архив ГУ МЧС России по Петербургу

Боеприпас обезвредили, в результате никто не успел пострадать.

В Выборгском районе нашли очередной артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас обнаружили во время строительных работ, на место сразу вызвали взрывотехников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Опасный предмет нашли на стройке на Большом Сампсониевском проспекте. Все работы были временно приостановлены до выяснения обстоятельств. Когда на место прибыли специалисты, они установили, что перед ними неразорвавшийся снаряд, который представляет опасность.

Его вывезли на специальный полигон, где уничтожили. В результате никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что взрывотехники ОМОН обезвредили снаряды времен ВОВ в Адмиралтейском районе.

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