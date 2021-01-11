Взрывотехники ОМОН обезвредили снаряды времен ВОВ в Адмиралтейском районе

В понедельник, 11 января, около 15 часов в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти поступила информация об обнаружении подозрительных предметов на Парфеновской улице в Адмиралтейском районе.
Неизвестные предметы, похожие на боеприпасы, нашли во время проведения земляных работ на строительной площадке. После того, как о находке оповестили правоохранителей, работы сразу же прекратили, находившихся на стройплощадке людей эвакуировали, а прилегающую территорию оцепили.
Специалисты-взрывотехники, прибывшие к месту происшествия установили, что найдены два 76-миллиметровых артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Их вывезли на спецполигон в Ленобласти для дальнейшего уничтожения.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что снаряд военных времен обнаружили в промзоне Октябрьской набережной.