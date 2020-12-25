В промзоне на Октябрьской набережной нашли снаряд времен войны

Прибывшие на место ЧП взрывотехники ОМОН осмотрели находку. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу

Прибывшие на место ЧП взрывотехники ОМОН осмотрели находку. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу

В Невском районе Петербурга обнаружили подозрительный предмет, похожий на боеприпас. Снаряд опознали и обезвредили.

Как сообщили в пресс-службе главка Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, в пятницу, 25 декабря, в дежурную часть ведомства поступила информация о найденном боеприпасе на территории промзоны на Октябрьской набережной. Очевидец сообщил, что нашел ржавый металлический предмет.

Прибывшие на место ЧП взрывотехники ОМОН осмотрели находку и установили, что это ржавый 45-миллиметровый артиллерийский снаряд, который находился там со времен Великой Отечественной войны.

Снаряд вывезли за пределы города на специализированный полигон для уничтожения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у «Фрунзенской» лежали два снаряда времен ВОВ.