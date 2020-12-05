У «Фрунзенской» лежали два снаряда времен ВОВ

У &#171;Фрунзенской&#187; лежали два снаряда времен ВОВ
Снаряды уже вывезли на полигон. Фото: МЧС РФ

Оба боеприпаса благополучно увезли на полигон для дальнейшей ликвидации.

В Адмиралтейском районе сегодня, 5 декабря, нашли два снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Боеприпасы лежали на Парменовской улице, недалеко от станции метро «Фрунзенская». Их обнаружили во время земляных работ. На место вызвали ОМОН Росгвардии, сотрудники помогли вывезти опасные предметы с территории города на полигон для дальнейшей ликвидации.

Спасатели отмечают, что при обнаружении подозрительный предметов не стоит их трогать, лучше позвонить в спецслужбы и не допустить, чтобы кто-то приближался к ним.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что взрывотехники ОМОН обезвредили снаряд в Красногвардейском районе.

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