На улице Ефимова мигранты устроили массовую драку со стрельбой

На улице Ефимова мигранты устроили массовую драку со стрельбой
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

У торгового центра в Адмиралтейском районе произошла стрельба

У торгового комплекса на улице Ефимова в Петербурге произошла драка, которая закончилась стрельбой. Инцидент произошел 9 апреля.

На месте происшествия были обнаружены и изъяты гильзы и резиновые пули. В результате драки пострадал мужчина 1995 года рождения. Он получил множественные резаные раны различных частей тела.

На следующий день на Садовой были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции десять граждан одного из среднеазиатских государств и северо-кавказской республики, в возрасте 16-32 лет. Один из доставленных был госпитализирован с ранением, полученным ранее в ходе конфликта.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию Пушкинского района обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о том, что к нему и к его гражданской жене в автомобиль сели двое незнакомых ему граждан Республики Узбекистана.

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