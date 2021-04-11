Балерину Майю Плисецкую по сей день не похоронили

У знаменитой прима-балерины и хореографа никогда не будет своей могилы, ведь так она хотела еще при жизни. Об этом заключила в своем завещании.
Напомним, что российская балерина умерла от инфаркта миокарда шесть лет назад в Германии, в Мюнхене. Ее завещание гласит, что урна с прахом должна остаться в доме ее мужа — 87-летнего композитора Родиона Щедрина.
Майя Плисецкая, когда писала о своей последней воле, заявила, что желает, чтобы и ее тело, и супруга после смерти сожгли.
А затем, кто проживет дольше, оставил прах у себя дома. А в случае, если смерть настигнет супругов вместо, то их прах должны были соединить вместе и развеять над Россией.
Несмотря на последнюю волю балерины, почитатели Плисецкой грезят о том, чтобы великую танцовщицу символично похоронили и поставили кенотаф — надгробие на каком-нибудь из кладбищ.
Чтобы поклонники могли прийти и помянуть артистку балету.
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