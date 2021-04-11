Балерину Майю Плисецкую по сей день не похоронили

Балерину Майю Плисецкую по сей день не похоронили
Плисецкую до сих пор не похоронили. Фото: pixabay

У знаменитой прима-балерины и хореографа никогда не будет своей могилы, ведь так она хотела еще при жизни. Об этом заключила в своем завещании.

Напомним, что российская балерина умерла от инфаркта миокарда шесть лет назад в Германии, в Мюнхене. Ее завещание гласит, что урна с прахом должна остаться в доме ее мужа — 87-летнего композитора Родиона Щедрина.

Майя Плисецкая, когда писала о своей последней воле, заявила, что желает, чтобы и ее тело, и супруга после смерти сожгли.

А затем, кто проживет дольше, оставил прах у себя дома. А в случае, если смерть настигнет супругов вместо, то их прах должны были соединить вместе и развеять над Россией.

Несмотря на последнюю волю балерины, почитатели Плисецкой грезят о том, чтобы великую танцовщицу символично похоронили и поставили кенотаф — надгробие на каком-нибудь из кладбищ.

Чтобы поклонники могли прийти и помянуть артистку балету.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский актер и кинорежиссёр Иван Охлобыстин удивил россиян тем, что был близко знаком с принцем Филиппом.

балерина майя плисецкая урна с прахом


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Футбольный клуб «Зенит» обыграл «Сочи» на выездном матче
Балерину Майю Плисецкую по сей день не похоронили
На ж/д станции под Выборгом, пока мазут переливали из цистерны в котельную ...
Из аэропорта Пулково два дня не может улететь девочка-подросток из ...
Человек паук неуязвим: мужчина в костюме супергероя проник в метро без ...
В Петроградском районе Петербурга сбитый мотоциклист лежит на обочине
Гололед и сильный ветер на трассе в Ленобласти стали причиной улетевших в ...
В Выборгском районе прорыв самодельной дамбы учудил ущерб в 3 млн рублей