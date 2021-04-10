Россияне не поняли, откуда актер Охлобыстин был лично знаком с принцем Филиппом

Российский актер и кинорежиссёр Иван Охлобыстин удивил россиян тем, что был близко знаком с принцем Филиппом.

Выяснилось, что актер лично знал недавно скончавшегося принца Филиппа. В своей социальной сети в Instagram Охлобыстин написал, что искренне соболезнует семье и близким новопреставленного герцога Эдинбургского Филиппа.

А также артист вспомнил его как доброго и светлого человека.

Пользователи соцсети не особо поняли такое признание Охлобыстина.

То есть их удивил сам факт знакомства Охлобыстина с герцогом. При этом актер, там же в Instagram указал, когда и как состоялось их знакомство.

«Виделись мимо летом на Камчатке»,- подписал Охлобыстин.

Стало известно, что Филипп был Президентом Фонда дикой природы и в 1997 году приезжал на Камчатку.

Несмотря на это в комментариях к посту писали, что не уверены в таких близких отношениях артиста и герцога, чтобы первый публично выражал свои соболезнования.

По словам фолловеров, такой пост как минимум странный, ведь Охлобыстин и герцог не могли быть настолько близки, оттого это и выглядит, по мнению пользователей, нелепым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что российский актер Иван Охлобыстин высказался за идею о закрытии Первого канала, “России-1” и «Дома-2».