Актер Иван Охлобыстин высказался за идею о закрытии Первого канала, “России-1” и «Дома-2»

Иван Охлобыстин заявил, что почти не смотрит телевизор. Фото: Pixabay

Иван Охлобыстин заявил, что почти не смотрит телевизор. Фото: Pixabay

Российский актер и кинорежиссёр Иван Охлобыстин объяснил, что хочет, чтобы «Первый канал» и «Россию-1» закрыли, потому как они отрицательно сказываются на воспитании молодого поколения. Об этом актер сообщил в интервью «СтарХиту».

В беседе с журналистом Охлобыстин рассказал, что не смотрит телевизор. Исключение составляет проекты с его участием.

По словам актера, российские телеканалы популяризируют «людоедов и извращенцев». Они портят психику молодого поколения больше любого, кого ведущие на телевидении обозначают врагами.

«Первый канал стесняюсь смотреть, второй — тоже. Честно говоря, закрыл бы их к чертовой матери. Такой негатив у меня в их отношении», — заявил Охлобыстин.

Артист высказался довольно жестко особенно в отношении реалити-шоу «Дом-2». На этой программе, со слов Охлобыстина, должно быть запрещено зарабатывать деньги.

Он заявил, что шоу необходимо срочно закрывать на всегда и не закрывать и не разрешать запускать его в других СМИ.

Также Охлобыстин выступил за введение цензуры на отечественном телевидении.

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