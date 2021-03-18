Спустя три года Алексей Серебряков снова в России

16 марта выяснилось, что в Россию возвращается актер Алексей Серебряков. Об этом он рассказал в интервью журналистам.

В разговоре с журналистами Серебряков заявил, что вернулся из Канады и уже живет в России.

Актер уехал из РФ три года назад. В Канаду на родину своей супруги Серебряков отправился вместе с детьми.

Как он объяснял впоследствии за границей он занимался их образованием.

В 2018 году на Серебрякова обрушилась волна критики за его интервью Юрию Дудю, в котором он назвал причины своего отъезда.

По словам актера, после возвращения он сразу приступил к работе. Фильмы с его участием готовятся к выходу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в интервью телеканалу «Культура» народный артист Алексей Серебряков сказал, что испытывает «страдания, мучения и раздражение» из-за ситуации в России, а также злость на себя «и на то, что окружает».