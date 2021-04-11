В Ленобласти в понедельник потеплеет до +18 градусов

В Ленобласти сегодня ночью местами ожидаются осадки, а днем температура в некоторых районах поднимется до +12 градусов.

В понедельник, 11 апреля, в регионе ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный, южный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью -1…+4, днем +13…+18 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге установится почти летняя погода. Температура воздуха в городе поднимется до +18 градус.