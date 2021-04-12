Ситуацию с запертыми в «Балтийце» на карантин туристами из Индии на контроль могут взять петербургские депутаты

Петербургские депутаты обсудят ситуацию с туристами из Индии, которые были вынуждены отправиться в пансионат «Балтиец» на карантин из-за новой коронавирусной инфекции.

Об этом Gazeta.SPb рассказала заместитель руководителя фракции КПРФ Ирина Иванова, которая входит в профильную комиссию по туристической индустрии Законодательного Собрания Петербурга.

«Я подниму этот вопрос на заседании комиссии. А если говорить о ситуации с питанием в наших санаториях, то все упирается в 44-й ФЗ («О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг дл обеспечения государственных и муниципальных нужд» — прим. ред)», — заметила депутат. По ее мнению, закон не гарантирует предоставление качественной услуги.

Напомним, что группа туристов из Индии оказалась в обсерваторе после того, как у нескольких путешественников подтвердился коронавирус На карантине они должны будут находиться в пансионате «Балтиец» в Репино.

Туристы оказались в непростой ситуации, поскольку они должны были уже улетать домой.

Позже стало известно о том, что на этом беды туристов не закончились. В санатории их встретила еда, которая покажется обычной для россиян, но к которой совершенно не привыкли гости из Индии. Туристы не могут есть русские каши и супы. Многие из них спасаются лапшой быстрого приготовления. Ожидается, что ситуацию поможет разрешить консульство Индии.