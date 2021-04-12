Стали известны причины задержки трёх рейсов из Петербурга

Задержки вылета утренних самолётов из Северной столицы объяснили поломкой самолёта и погодой. В Пулково «Победе» назвали причины задержки вылета 3 рейсов. Сегодня утром вовремя не смогли улететь самолёты в Калининград, Киров и Краснодар.

Сейчас аэропорт Пулково работает в штатном режиме. На вылет задержаны 3 рейса. Задержка до часа. Причина — техническая неисправность одного самолёта и связанная с этим оптимизация расписания авиакомпании.

Ситуацию прокомментировала представительница авиакомпании «Победа», сообщает «Фонтанка». Сотрудница сказала, что задержка связана с неблагоприятными метеоусловиями в Перми.

Пулковские рейсы тоже задело. Пермское издание 59.RU сообщило, что этим утром в пермском аэропорту из-за тумана был задержан прилёт 12 самолётов.

Самолёт, следующий в Калининград должен был взлететь х в 9:40, но отправился только в 11:32. Задержанные рейсы в Киров и в Краснодар отправились через час задержки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 11 апреля пассажиры рейса авиакомпании «Азур Эйр», следующего из Сочи в Северную столицу, только со второго раза смогли попасть в Петербург.