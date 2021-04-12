Недолетевший рейс из Сочи, экстренное возвращение в Пулково, сложная посадка: инциденты в небе над Петербургом

В минувшее воскресенье, 11 апреля, пассажиры рейса авиакомпании «Азур Эйр», следующего из Сочи в Северную столицу, только со второго раза смогли попасть в Петербург.

Воздушное судно покинуло Сочи в 20:49, приземление в городе на Неве было запланировано на 23:55 по местному времени. Однако спустя полтора часа полета экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Причиной тому стала возможная разгерметизация кабины. К счастью, уже в 22:24 борт Boeing 737-8 успешно совершил посадку в сочинском аэропорту.

Никто из 190 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. Кроме того, туристам предоставили гостиницу на время подготовки резервного самолета. Правда, вылетел второй рейс только в пять утра 12 апреля, но уже около восьми утра он прибыл в Санкт-Петербург.

Напомним, что напряженные ситуации в небе над Северной столицей или на пути к ней возникали и раньше. К примеру, 28 марта самолет из Москвы не смог с первого раза приземлиться на взлетно-посадочной полосе Пулково из-за постороннего предмета. Им оказался всего лишь резиновый шнур, но из-за этого борт пришлось отправить на второй круг.

В середине марта пришлось вернуться в петербургский аэропорт самолету авиакомпании «Россия», совершавшим рейс в Анталью. Причиной экстренной посадки стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров. По неподтвержденным данным, мужчине стало плохо с сердцем.

А 18 февраля 300 петербуржцев, вылетавших на Занзибар, почти сутки держали в Пулково. Рейс должен был отправиться на африканский курорт еще в 4 утра, но покинул аэропорт Северной столицы только в 22:26. По неизвестным причинам вылет переносили четырежды. Стоит отметить, что пассажирам постарались скрасить ожидание: их обеспечили горячим питанием, напитками и возможностью отдохнуть.