Рейс Петербург-Анталья развернули через полчаса после взлета из-за проблем с сердцем у пассажира

Во вторник, 16 марта, рейс FV 5863 авиакомпании «Россия», выполняющий полет из Северной столицы на популярный турецкий курорт, пришлось экстренно вернуть в Пулково.

Борт вылетел из петербургского аэропорта по расписанию, в 13:15. Но, по сведениям телеграм-канала «1703», спустя всего полчаса после взлета самолету, следующему в Анталью, пришлось вернуться в Пулково. Причиной экстренной посадки очевидцы называют пассажира, которому внезапно стало плохо с сердцем.

По состоянию на 13:45 туристы томятся в ожидании повторного взлета. О состоянии мужчины информации нет, как и о времени, когда желающие отдохнуть в Анталье вновь поднимутся в воздух. На онлайн-табло написано лишь, что посадка на данный рейс завершена.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в минувшую субботу в Пулково задержали рейс до Москвы.