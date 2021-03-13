В субботу в петербургском аэропорту задержали два самолета. Пассажиры вылетят с опозданием в Пермь и Москву.
Об этом стало известно сегодня, 13 марта. Согласно данным онлайн-табло Пулково на 5:10, на данный момент задержан рейс U6 060 авиакомпании «Уральские авиалинии». Он улетит в 16:45, вместо ранее назначенных 14:50.
По каким причинам задерживаются рейсы не сообщается. Все остальные рейсы, судя по онлайн-табло аэропорта, вылетят в назначенное время.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что также задержан рейс DP 569 маршрутом Петербург — Пермь. Рейс выполняет авиакомпания «Победа». Планировалось, что самолет покинет Пулково в 00:30, но его задержали почти на пять часов. Т