В субботу в Пулково задержали рейс до Москвы

Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В субботу в петербургском аэропорту задержали два самолета. Пассажиры вылетят с опозданием в Пермь и Москву.

Об этом стало известно сегодня, 13 марта. Согласно данным онлайн-табло Пулково на 5:10, на данный момент задержан рейс U6 060 авиакомпании «Уральские авиалинии». Он улетит в 16:45, вместо ранее назначенных 14:50.

По каким причинам задерживаются рейсы не сообщается. Все остальные рейсы, судя по онлайн-табло аэропорта, вылетят в назначенное время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что также задержан рейс DP 569 маршрутом Петербург — Пермь. Рейс выполняет авиакомпания «Победа». Планировалось, что самолет покинет Пулково в 00:30, но его задержали почти на пять часов. Т