В Пулково 12 марта задержали один рейс до Перми

В Петербурге в городском аэропорту Пулково задерживается один внутренний рейс. Дополнительное время придется ждать пассажирам, которые купили билеты на рейс до Перми.

Об этом стало известно в пятницу, 12 марта. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, задержан рейс DP 569 маршрутом Петербург — Пермь. Рейс выполняет авиакомпания «Победа». Планировалось, что самолет покинет Пулково в 00:30, но его задержали почти на пять часов. Теперь время вылета назначено на 05:20. Причины задержки рейса не уточняются.

Все остальные рейсы, судя по онлайн-табло аэропорта, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за месяц в Пулково осмотрели более 20 тысяч «путешествующих» животных.