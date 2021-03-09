За месяц в Пулково осмотрели более 20 тысяч «путешествующих» животных

Инспекторы Россельхознадзора в феврале проверили здоровье более 20 тысяч животных, летевших через аэропорт Пулково к заказчикам.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, из Петербурга и Ленобласти самолетом отправили почти девять тысяч аквариумных рыбок, две тысячи пиявок, 725 лабораторных животных, 63 кошки и собаки, а также декоративных моллюсков и амфибий, ракообразных, декоративных птиц и черепах.

Животные улетели в Магаданскую, Тюменскую, Оренбургскую, Архангельскую и Иркутскую области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, в республики Крым, Башкортостан, Якутию, Татарстан, а также в Хабаровский, Приморский, Красноярский, Ставропольский края.

Кошек и собак также отправляли за рубеж: в США, Канаду, Италию, Францию, Израиль, Германию, Великобританию.

А в Петербург и Ленобласть прилетели аквариумные рыбки, попугаи, лабораторные животные, шмелиные семьи, кошки и собаки. Также в Северную столицу привели кошачьих лемуров, корсака и харза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четыре миллиона цветов привезли в Петербург и Ленобласть с начала года.