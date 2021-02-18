Самолет в Занзибар наконец вылетел из Петербурга

Пассажирам пришлось ждать почти сутки, прежде чем они покинули Пулково.

Сегодня вечером, 18 февраля, самолет из Санкт-Петербурга наконец вылетел в Занзибар. Рейс должен был состояться в четыре утра, но его несколько раз переносили по непонятной причине. Известно, что борт покинул аэропорт в 22:26, о чем сообщается на онлайн-табло Пулково.

Напоминаем, что пассажиры приехали в аэропорт поздней ночью в этот четверг, чтобы улететь в Занзибар. Рейс задержали и трем сотням человек пришлось ждать какой-либо информации в здании Пулково. В итоге их обеспечили напитками, питанием и местами для отдыха. Несколько раз рейс переносили. В последний раз авиакомпания уверяла, что самолет вылетит из Петербурга в 22 часа, но борт поднялся с небольшим опозданием.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что задержкой рейса из Петербурга в Занзибар занялась транспортная прокуратура.