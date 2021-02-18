Задержкой рейса из Петербурга в Занзибар занялась транспортная прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки авиарейса Санкт-Петербург – Занзибар, пассажиры которого сидят в аэропорту с четырех часов утра.

Речь идет о рейсе ZF 7861 авиакомпании AZUR air. Вылет воздушного судна откладывали в течение дня дважды. При этом на рейс зарегистрировались 332 пассажира.

Как сообщила пресс-служба ведомства, сотрудники прокуратуры также проверяют как соблюдаются права пассажиров самолета. Людей обеспечили едой, напитками и разместили их в гостинице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, согласно онланй-табло Пулково, указанный рейс должен был улететь из Петербурга в 3:55 18 февраля, однако пассажиры до сих пор находятся в аэропорту. Исходя из последних данных, сейчас вылет назначен на 20:00.