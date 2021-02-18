В Пулково пассажиры уже более 14 часов ждут вылета в Занзибар

В Петербургском аэропорту несколько раз был отложен рейс в Танзанию. Пассажиры ждут вылета своего самолета уже более 13 часов.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, рейс ZF 7861 авиакомпании AZUR air должен был вылететь в 4 утра, затем вылет был перенесен на 11 утра. Однако и со второй попытки отправиться в Танзанию пассажирам не удалось. Сейчас на табло указано новое время вылета — 20:00.

По предварительным данным, причиной задержки стали погодные условия. В настоящее время компания ищет резервный самолет и приносит извинения пассажирам.

Напомним, в четверг жители Петербурга пережили самое холодное утро за последние пять лет. В начале дня температура воздуха опустилась до минус 24,5 градуса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня аэропорту Пулково на 2,5 часа задержали рейс в Иваново.