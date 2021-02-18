Петербуржцы пережили самое холодное утро за последние пять лет

Жители Северной столицы пережили самое холодное утро за последние пять лет. В начале дня температура воздуха опустилась до минус 24,5 градуса.

Об этом стало известно сегодня, 18 февраля. В Ленинградской области холоднее всего было в Лодейном Поле, где температура воздуха упала до -35,2 градуса.

Как сообщило «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в последний раз столбик термометра в центре города опускался ниже -25 градусов ровно 10 лет назад. В середине февраля 2 011 года температура воздуха варьировалась от 20 до 27 градусов ниже нуля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время снегопадов в Петербурге не хватает работников ручного труда на уборку улиц.